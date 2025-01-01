Киноконцерн «Мосфильм» — ведущая киностудия России, где создается большая часть отечественной кино-, теле- и видеопродукции. Это одно из самых современных кинопредприятий в мире, оснащенное передовым оборудованием и обеспечивающее полный цикл создания фильмов. За годы работы на «Мосфильме» было снято более 2000 фильмов, ставших частью культурного наследия страны, с участием выдающихся режиссеров и актеров.

