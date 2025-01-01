Don’t Play — творческое пространство в Москве, объединяющее киношколу и театральную студию. Здесь проходят занятия по актёрскому мастерству, сценической речи, пластике и основам кинопроизводства, направленные на развитие артистических навыков у детей и взрослых.

Площадка служит как образовательной базой, так и платформой для постановок и съёмок. Участники студии регулярно представляют свои работы на открытых показах, театральных вечерах и фестивалях. Пространство оснащено сценой, репетиционными залами и технической инфраструктурой для кинопрактики.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Тульская» и «Шаболовская» в 15-ти минутах ходьбы.

Парковка

Со стороны Самаринской улицы есть небольшие платные общественные парковки.