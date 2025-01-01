Киностудия детских и юношеских фильмов имени Горького, основанная в 1915 году, является одной из старейших и крупнейших киностудий России. Она занимает ведущие позиции в российской киноиндустрии, специализируясь на создании фильмов для детей, молодежи и семейной аудитории.

Основные направления деятельности студии включают: создание и популяризацию отечественного кино для детей и подростков, разработку документальных и научно-популярных фильмов, а также формирование крупнейшего в стране креативного и технологического кластера.

Киностудия Горького стремится привлекать зрителей ярким и познавательным контентом, дарить положительные эмоции и вдохновлять на открытие новых талантов. Её миссия — развивать российское кино и формировать интерес к качественным и содержательным фильмам.

Как добраться

Ближайшие станции метро «​Ботанический сад» в 15-ти минутах ходьбы, «ВДНХ» в 20-ти минутах ходьбы.

Парковка

Возле киностудии есть общественная платная парковка на 81 место.