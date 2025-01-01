Кинозал ГУМа — это уникальное пространство, расположенное в историческом здании Государственного универсального магазина на Красной площади. Этот кинотеатр сочетает в себе атмосферу роскоши и комфорт, предоставляя зрителям возможность наслаждаться кино в одном из самых культовых мест Москвы. Кинозал оснащен современным оборудованием для показа фильмов в различных форматах, включая премьеры и специальные показы. В интерьере зала сочетаются стиль ретро и современные элементы, что создает особенную атмосферу для любителей кино.

Как добраться

Ближайшие станции метро «​Площадь Революции», «Театральная» и «Охотный Ряд» в 5-ти минутах ходьбы.

Парковка

Платный ГУМ-Паркинг находится по адресу: улица Ильинка, д. 3/8, стр. 1, 2.