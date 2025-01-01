Китайский лётчик Джао Да — культовое пространство на Лубянском проезде, которое уже более 25 лет остается неотъемлемой частью не только российской, но и мировой культурной сцены. Здесь на исторической сцене сочетаются музыка, театр, визуальное искусство, праздники и поэтические вечера.

В 2024 году заведение с размахом отметило своё 25-летие, организовав масштабный фестиваль. Сегодня «Китайский лётчик» объединяет несколько разноплановых зон: уютный Дом Кукера для ужинов, два бара для общения и отдыха, всесезонную веранду для концертов и танцев, а также легендарную главную сцену. Ежедневная программа включает разнообразные события, делающие каждый вечер уникальным.

Вместимость

Клуб вмещает до 300 гостей.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Китай-город» в 2-х минутах и «Лубянка» в 7-ми минутах ходьбы.

Парковка

Для посетителей не предусмотрено парковки.