Концертный зал «Екатерининский» — современная площадка в Москве, расположенная на Олимпийском проспекте. Пространство отличается стильным интерьером и высокотехнологичным оснащением, что делает его идеальным для проведения различных мероприятий: концертов, спектаклей, конференций и фестивалей.

Зал оборудован комфортабельными зрительскими местами, профессиональной звуковой и световой техникой, что обеспечивает высокий уровень впечатлений для аудитории. Удобное местоположение в центре города позволяет легко добраться до площадки из любой части Москвы.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Достоевская» в 10-ти минутах ходьбы, «Проспект Мира», «Марьина Роща» в 15-ти минутах ходьбы.

Парковка

Возле ККЗ «Екатерининский» есть общедоступные платные парковки небольшой вместимости.