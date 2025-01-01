Кластер «Творческие люди» — современное креативное пространство в центре Москвы, объединяющее артистов, дизайнеров, музыкантов и всех, кто работает в сфере культуры и искусства. Это площадка для коллабораций, мастер-классов, выставок, лекций и музыкальных мероприятий.

Пространство спроектировано так, чтобы объединять работу и творчество: здесь есть студии для художников, репетиционные комнаты, лекционные залы и зоны для встреч и воркшопов. «Творческие люди» активно поддерживают молодые инициативы, открывая двери для стартапов в сфере искусства и медиа, а также для независимых коллективов, ищущих пространство для реализации своих проектов.

Кластер стал одной из ключевых точек на карте московской творческой сцены, где искусство, образование и инновации переплетаются и создают атмосферу постоянного обмена идеями.

Как добраться

До кластера удобно добираться от станций метро «Курская», «Чкаловская» и «Красные Ворота».

Парковка

Собственной парковки у кластера нет. Доступны городские платные парковочные места на соседних улицах. В вечернее время и в дни мероприятий количество мест ограничено, поэтому рекомендуется приезжать заранее.