Клуб Алексея Козлова Unplugged — уютная сцена на Мясницкой улице, часть знаменитого клуба, ставшего центром современной музыки в Москве. Это место для живых, интимных концертов и атмосферных "квартирников", где звучат различные стили: от джаза до фьюжн и этно.

Сцена Unplugged создаёт атмосферу близости и взаимодействия с артистами. Здесь выступают как резиденты клуба, так и гости, представляющие новаторские музыкальные проекты. Превосходное качество звука, современная световая система и уникальная атмосфера делают каждое выступление незабываемым.

Unplugged — это пространство для творчества, креативных поисков и настоящей музыки, которое привлекает поклонников живого звучания и позволяет насладиться музыкой в её наиболее искренней и неподготовленной форме.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Тургеневская​», «​Чистые пруды​» и «Сретенский бульвар» в 5-ти минутах ходьбы.

Парковка

Возле клуба нет парковки для посетителей.