Клуб Алексея Козлова — одна из главных музыкальных площадок Москвы, созданная в 2012 году при поддержке Фонда ArtBeat. Посвящённый легенде советского джаза Алексею Козлову, клуб стал центром современной музыкальной полистилистики: джаза, фьюжна, фанка, арт-рока, world music и других жанров.

Сцену клуба украсили мировые звёзды, такие как Richard Bona, Avishai Cohen, Stanley Jordan и другие. Среди резидентов — Marimba Plus, Ilugdin Trio, Moscow Gospel Team, Антон Давидянц, LRK Trio. В месяц проходит более 170 концертов, включая регулярные джем-сейшны.

В 2017 году клуб переехал на Маросейку, где объединил три сцены с уникальным дизайном и оборудованием. Главная сцена, Мансарда и The Beat принимают как известных артистов, так и новаторские программы. В 2019 году клуб был признан лучшим джаз-клубом мира по версии портала AllAboutJazz, обогнав такие площадки, как Blue Note в Нью-Йорке и Ronnie Scott’s в Лондоне.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Китай-город» и «Лубянка» в 5-ти минутах ходьбы.

Парковка

Возле клуба есть небольшие общественные платные парковки.