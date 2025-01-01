Детский клуб «Дельта» — это уютное и безопасное пространство, созданное для всестороннего развития малышей. Здесь каждый ребёнок — не просто участник занятий, а полноценный исследователь, творец и фантазёр. Клуб предлагает насыщенную программу с упором на игровое обучение, раннее развитие и творческие активности, которые проходят в тёплой атмосфере под руководством опытных педагогов.

Как добраться

Станция метро «Солнцево» в 2-х минутах ходьбы.

Парковка

Во дворе есть свободные парковочные места. Возможен кратковременный подъезд к клубу — это удобно для родителей, привозящих детей на занятия.