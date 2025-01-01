Клуб комедии — уютное пространство в центре Москвы, где юмор звучит вживую, а зрители становятся участниками событий. Здесь проходят регулярные стендап-вечера, открытые микрофоны и выступления начинающих и опытных комиков. Атмосфера располагает к общению и настоящему смеху — без лишнего официоза, зато с живыми эмоциями.

Что здесь проходит:

– стендап-шоу от молодых и известных артистов;

– импровизационные вечера и тематические концерты;

– открытые микрофоны с новым юмором и свежим взглядом.

Как добраться

Ближайшие станции метро — «Проспект Мира» и «Сухаревская», от них 7–10 минут пешком. Улица Щепкина удобно расположена в центральной части города, недалеко от Садового кольца.

Парковка

Собственной парковки нет. На ближайших улицах возможна платная городская стоянка, но свободные места бывают не всегда — особенно вечером. Лучше приехать на такси или воспользоваться метро.