Клуб «Мечта» — это уютное пространство для творческого развития детей и взрослых, расположенное на Лукинской улице. Здесь работают студии и кружки по различным направлениям: подготовка к школе, иностранные языки, игра на гитаре, танцы, сценическая речь и изобразительное искусство.

Особое внимание уделяется прикладному творчеству: дети могут заниматься каллиграфией, создавать мягкие игрушки и осваивать художественное вязание крючком, включая редкие техники. Работы участников регулярно выставляются, а атмосфера клуба вдохновляет на творчество и общение.

Как добраться

Ближайшие станции метро «​Новопеределкино» в 15-ти минутах ходьбы. ЖД станция «​Переделкино» в 20-ти минутах ходьбы.

Парковка

Можно воспользоваться бесплатными парковками на прилегающих улицах.