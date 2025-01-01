Клуб «Сфера» — это районное культурно-досуговое пространство, расположенное в Ново-Переделкине на первом этаже жилого дома. Площадка объединяет творческую и образовательную деятельность для разных возрастов, предлагая жителям возможность развивать таланты и с пользой проводить досуг.

В клубе проходят мастер-классы по декоративно-прикладному искусству, работают студии керамики, рисования, бисероплетения, курсы английского языка, занятия для дошкольников, а также кружок по шахматам и шашкам. Особое место занимает экологическое направление — здесь регулярно устраиваются тематические встречи, выездные экскурсии в природные зоны и просветительские акции совместно с сотрудниками «Мосприроды».

На базе клуба действует Фольклорный центр «Славянка», где можно познакомиться с русскими ремёслами и бытом. В рамках центра работают творческие коллективы: взрослый и детский ансамбли русской песни, студия росписи по дереву, а также другие объединения, сохраняющие и популяризирующие культурные традиции.

Физическое развитие — ещё один важный фокус клуба. Дети и подростки могут посещать секции по армрестлингу, лыжным гонкам и заниматься в лыжном клубе «Ново-Переделкино». «Сфера» — это место, где творчество, традиции, спорт и экология органично сосуществуют, создавая разнообразную и насыщенную среду для досуга и самореализации.

Как добраться

Ближайшие станции метро «​Новопеределкино» в 15-ти минутах ходьбы. ЖД станция «​Переделкино» в 20-ти минутах ходьбы.

Парковка

Можно воспользоваться бесплатными парковками на прилегающих улицах.