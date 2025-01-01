Клубный центр «Спутник» – культурно-досуговое пространство в районе Филёвский парк. Центр объединяет множество секций для детей и взрослых: спортивные и творческие занятия, кружки, студии и мастер-классы. Здесь также проходят концерты, праздники, фестивали и выставки, создавая атмосферу общения, творчества и семейного досуга.

Как добраться

Ближайшая станция метро – «​Филёвский парк», от выхода около 7–10 минут пешком.

Парковка

Для гостей доступны городские платные парковочные зоны рядом с центром.