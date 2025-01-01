«Колизей Холл» — банкетный особняк в Москве, где сочетаются изысканная грузинская кухня и условия для проведения масштабных мероприятий. Пространство включает три зала с отдельными входами и без колонн, что обеспечивает прекрасный обзор, два этажа общей площадью 2000 м², а также просторную бесплатную парковку. Такой формат делает «Колизей Холл» отличным выбором для незабываемых праздников и событий.

Как добраться

Ближайшая станция метро «​ВДНХ» в 3-х минутах ходьбы.

Парковка

У ресторана есть бесплатная парковка на 5 мест.