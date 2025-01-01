Колонный зал Дома союзов – одна из самых торжественных и престижных площадок Москвы, расположенная в историческом здании конца XVIII века на углу Охотного Ряда и Большой Дмитровки. Построенный по проекту Матвея Казакова, зал более двух столетий остаётся символом классической архитектуры и парадных церемоний столицы.

Главное украшение пространства – 28 коринфских колонн, окружённых хрустальными люстрами и зеркалами, создающими эффект безграничного зала. Уникальная акустика, большая сцена и современное техническое оснащение позволяют проводить здесь концерты, торжества, конференции и культурные события высочайшего уровня.

Колонный зал заслуженно имеет репутацию одного из самых знаковых концертных залов Москвы.

Как добраться

Ближайшие станции метро – «Охотный ряд», «Театральная» и «Площадь Революции». Все станции в 5–7 минутах пешком.

Парковка

Рядом находятся платные городские парковки; въезд на внутреннюю территорию ограничен.