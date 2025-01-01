Архиповский музыкальный салон находится в центре музыкальной Москвы, напротив Московской консерватории, в историческом особняке XVIII–XIX веков, ранее принадлежавшем Якову Брюсу. Здание, пережившее великий московский пожар 1812 года, было реконструировано в XVIII веке и сейчас включает великолепный зал на 180 мест с отличной акустикой.

Салон оборудован концертным роялем «S. Bechstein» и цифровым органом Johannus, что создает идеальные условия для сольных и ансамблевых концертных программ. Здесь работают Международный союз музыкальных деятелей и Фонд Ирины Архиповой.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Охотный Ряд», «​Библиотека им. Ленина» в 10-ти минутах ходьбы, ​«Александровский сад» в 15-ти минутах.

Парковка

Для посетителей не предусмотрено парковки.