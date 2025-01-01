Концертный зал имени П. И. Чайковского на Триумфальной площади — главная сцена Московской филармонии и один из крупнейших залов России. Открытый в 1940 году к 100-летию со дня рождения Чайковского, он стал историческим центром культурной жизни Москвы. Ежегодно здесь проходят около 300 концертов, включая российские и мировые премьеры, и выступают ведущие музыканты со всего мира. В зале установлен орган фирмы «Ригер-Клосс», а в нижнем фойе проходят бесплатные трансляции концертов.

Вместимость

Концертный зал вмещает 1505 зрителей.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Маяковская» в минуте ходьбы, «Тверская» и «Пушкинская» в 10-ти минутах ходьбы. Остановка наземного транспорта «Метро Маяковская» в 2-х минутах ходьбы.

Парковка

У концертного зала не предусмотрена парковка для посетителей, продумайте заранее, где припарковать автомобиль.