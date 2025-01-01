Конгресс-центр на Вернадского — современное пространство с удобной парковкой и расположением рядом с метро. Это отдельно стоящее здание оснащено современным оборудованием и идеально подходит для проведения различных мероприятий, включая форумы, конференции, семинары, собрания, концерты, спектакли, фестивали (балетного и циркового искусства, детские) и кинопоказы.

Вместимость

Зал конгресс-центра вмещает 750 человек.

Как добраться

Ближайшая станция метро «​Проспект Вернадского» в 10-ти минутах ходьбы.

Парковка

Возле конгресс-центра на Вернадского есть платная стоянка на 80 мест.