Конгресс-центр на Вернадского — современное пространство с удобной парковкой и расположением рядом с метро. Это отдельно стоящее здание оснащено современным оборудованием и идеально подходит для проведения различных мероприятий, включая форумы, конференции, семинары, собрания, концерты, спектакли, фестивали (балетного и циркового искусства, детские) и кинопоказы.
Вместимость
Зал конгресс-центра вмещает 750 человек.
Как добраться
Ближайшая станция метро «Проспект Вернадского» в 10-ти минутах ходьбы.
Парковка
Возле конгресс-центра на Вернадского есть платная стоянка на 80 мест.