Концертный зал «Космос» — это одна из крупнейших и самых известных площадок Москвы для проведения музыкальных, театральных и культурных мероприятий. Расположенный в шаговой доступности от ВДНХ, зал сочетает современный комфорт и величие архитектуры советской эпохи.

Вместимость зала позволяет принимать как камерные концерты, так и масштабные выступления мировых звезд. Уникальная акустика и профессиональное техническое оснащение делают «Космос» популярным выбором для проведения симфонических концертов, рок-шоу, балетных постановок и фестивалей.

Инфраструктура зала включает просторное фойе с панорамными окнами, уютные лаунж-зоны и гардероб. Здание окружено зелеными зонами, что добавляет уютную атмосферу для зрителей.

«Космос» — это место, где встречаются культура, история и современные технологии, чтобы подарить незабываемые эмоции каждому гостю.

Вместимость

Концертный зал рассчитан на 1000 мест.

Как добраться

Ближайшая станция метро «​ВДНХ» в 5-ти минутах ходьбы.

Парковка

У ГК «Космос» есть платный паркинг на 310 мест.