Костровский Дом культуры — современное и комфортное учреждение, основанное в 1978 году. Оснащенный современным звуковым и светотехническим оборудованием, он стал центром культурной и общественной жизни округа. Здесь проходят праздники, детские мероприятия, районные и областные форумы, а также реализуется проект «Активное долголетие», объединяющий более 30 участников старшего поколения.

За последние годы Дом культуры значительно обновился: отремонтирован спортзал, кабинеты и костюмерная, создан зал для фитнеса и кабинет вокальных студий. Студии, секции и кружки продолжают радовать участников и зрителей, а ежегодные праздники привлекают публику благодаря креативным подходам организаторов.

Как добраться

Ближайшая остановка «Д. Кострово» в 5-ти минутах ходьбы.

Парковка

Парковки не предусмотрено.