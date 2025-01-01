Красный Октябрь — одно из самых креативных и стильных пространств Москвы, расположенное на Болотном острове в историческом здании бывшей кондитерской фабрики. Этот арт-кластер стал символом трансформации индустриальной архитектуры в современное культурное пространство.

Сегодня Красный Октябрь объединяет множество галерей, творческих студий, театральных и музыкальных площадок, дизайнерских магазинов, ресторанов, баров и образовательных центров. Здесь проходят выставки современного искусства, спектакли, концерты, фестивали и лекции, которые привлекают жителей и гостей города.

Уникальная атмосфера места сочетает исторический дух фабрики с яркими акцентами современного искусства и дизайна. Вид на Москву-реку и Храм Христа Спасителя делает Красный Октябрь популярным местом для прогулок, встреч и фото.

Это пространство, где традиции встречаются с инновациями, а творчество становится образом жизни.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Полянка», «​Кропоткинская» и «​Октябрьская» в 15-ти минутах ходьбы.

Парковка

У Красного Октября есть платная парковка на 143 машиноместа.