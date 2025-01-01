Крокус Экспо — один из самых масштабных и технологически оснащённых выставочных комплексов России и Восточной Европы, расположенный в московском районе Красногорск. Это не просто выставочная площадка, а целый мультифункциональный город в городе, способный принимать мероприятия самого разного формата — от международных конгрессов до музыкальных шоу и отраслевых форумов.
Комплекс включает три гигантских павильона, в которых расположены 19 выставочных залов, десятки переговорных комнат и трансформируемых конференц-залов. Общая площадь комплекса превышает полмиллиона квадратных метров — с просторными внутренними галереями, современными инженерными системами и собственной гостиницей.
Как добраться
Метро: станция «Мякинино» (Арбатско-Покровская линия) расположена прямо на территории комплекса — редкое для Москвы решение, когда станция метрополитена интегрирована в архитектуру объекта.
Автомобиль: удобный съезд с внешней и внутренней стороны 66-го километра МКАД, рядом — Новорижское и Волоколамское шоссе. Въезд на территорию отмечен указателями «Крокус Сити».
Парковка
Комплекс готов к приёму огромных потоков гостей:
35 000+ мест на наземной парковке;
3 300 мест в подземном паркинге под третьим павильоном;
2 700 мест — на крыше.
Благодаря продуманной навигации и множеству въездов вы легко найдёте свободное место даже в часы пиковых мероприятий.