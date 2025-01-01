Клуб-галерея «Крылатский орнамент» — это уютное арт-пространство в районе Крылатское, где органично сочетаются творчество, культура и живая атмосфера. Расположенная в здании на улице Крылатские Холмы, 26, корпус 2, площадка стала точкой притяжения для жителей района и гостей столицы, интересующихся современным искусством и локальными событиями.

Галерея служит сценой для самых разных форматов: здесь проходят выставки, камерные концерты, спектакли, творческие встречи и перформансы. Зал легко адаптируется под формат мероприятия — будь то художественная экспозиция или музыкальный вечер.

«Крылатский орнамент» поддерживает молодых авторов и приглашает к сотрудничеству признанных артистов, открывая возможности для диалога между поколениями и направлениями в искусстве. Программа постоянно обновляется, предлагая зрителям разнообразный культурный опыт — от классики до актуального искусства.

Как добраться

Ближайшая станция метро — «Крылатское». От выхода из метро до галереи около 15 минут пешком.

Парковка

Возле здания галереи имеется бесплатная открытая парковка, доступная для посетителей в течение всего дня. В выходные и будние вечера возможна повышенная загруженность, поэтому рекомендуется приезжать немного заранее.