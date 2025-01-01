Крым Terrace Moscow — изысканное гастрономическое пространство с потрясающим видом на столицу, расположенное в центре Москвы. Заведение предлагает уникальную атмосферу, сочетающую уют и стиль, что делает его идеальным местом для встреч, мероприятий или романтических ужинов.

Кухня заведения отличается разнообразием и высоким качеством. В меню представлены блюда европейской и авторской кухни, приготовленные из свежих и натуральных продуктов, а профессиональная команда поваров придает каждому блюду индивидуальность.

Гостей ждет безупречный сервис, просторная терраса, где можно наслаждаться видами города, а также внимательная команда, готовая помочь в организации любого события — от корпоративных встреч до семейных праздников.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Полянка», «​Кропоткинская» и «​Октябрьская» в 15-ти минутах ходьбы.

Парковка

У Красного Октября есть платная парковка на 143 машиноместа.