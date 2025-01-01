Крыша отеля Novotel Киевская на Киевской улице — это современная площадка с панорамным видом на центр Москвы. Пространство идеально подходит для проведения мероприятий любого формата: деловых встреч, презентаций, частных вечеринок или романтических ужинов.

Удобное расположение рядом с транспортными развязками, стильный дизайн и впечатляющий городской пейзаж создают комфортную атмосферу для гостей. Площадка объединяет современную инфраструктуру и уникальный вид на столицу, делая каждое событие особенным.

Как добраться

Ближайшая станция метро «Киевская» в 5-ти минутах ходьбы.

Парковка

Для посетителей доступна платная парковка на 540 мест.