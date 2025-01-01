Крыша отеля Novotel Москва Центр на Новослободской улице — это современная и стильная площадка с панорамным видом на центр столицы. Пространство идеально подходит для проведения мероприятий разного формата: от деловых встреч и презентаций до вечеринок и романтических ужинов.

Благодаря открытому воздуху и захватывающему городскому пейзажу локация создаёт атмосферу уюта и исключительности. Удобное расположение в центре Москвы и современная инфраструктура делают площадку особенно привлекательной для гостей и организаторов событий.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Менделеевская» в 2-х минутах, «Новослободская» в 5-ти минутах, «Достоевская» в 15-ти минутах ходьбы.

Парковка

У Novotel не предусмотрено парковки.