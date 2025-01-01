Крыша Roofevents «Пушкинская» — атмосферная смотровая площадка в самом сердце Москвы, расположенная на верхнем этаже здания в Настасьинском переулке. Здесь город открывается с неожиданной стороны: вид на центральные улицы, закаты над крышами и музыка, звучащая в тишине высоты. Пространство сочетает формат концертной площадки и места для отдыха — камерные вечера с живыми выступлениями, уютный свет гирлянд, свечи и неспешная атмосфера создают ощущение уединённого клуба под открытым небом.

В теплое время года на крыше проходят небольшие музыкальные концерты — от классики до трибьютов, а также кинопоказы и творческие вечера. Roofevents делает ставку не на масштаб, а на впечатление: здесь важен не антураж, а настроение, которое остается с тобой после.

Как добраться

Ближайшие станции метро: «Пушкинская», «Тверская», «Чеховская» — от выхода до входа в здание пешком не более 5 минут. Вход — по приглашению или QR-коду от организаторов. Пространство располагается на верхнем этаже, доступ — через лифт.

Парковка

Удобнее всего воспользоваться подземной парковкой ТЦ «Цветной», до крыши — 10 минут пешком. На прилегающих улицах возможна городская платная парковка, но в вечернее время места ограничены.