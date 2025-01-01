Крыша универмага «Цветной» — стильное городское пространство на 7 этаже, расположенное на Цветном бульваре в Москве.
Отсюда открываются впечатляющие панорамные виды на столицу: Останкинская башня, Цветной бульвар и Кремль создают яркий фон для каждого мероприятия.
Площадка славится своими концертами: здесь звучит классика, джаз, современная музыка, проходят живые выступления артистов и специальные культурные события. Уютная атмосфера, удобные лаунж-зоны и захватывающие виды превращают каждое событие на крыше в особенное переживание.
Вместимость
Площадка вмещает до 600 человек.
Как добраться
Ближайшие станции метро «Цветной бульвар» в минуте ходьбы, «Трубная» в 5-ти минутах и «Сухаревская» в 15-ти минутах ходьбы.
Парковка
Для посетителей предусмотрена подземная платная парковка на 264 места.