Крыша универмага «Цветной» — стильное городское пространство на 7 этаже, расположенное на Цветном бульваре в Москве.

Отсюда открываются впечатляющие панорамные виды на столицу: Останкинская башня, Цветной бульвар и Кремль создают яркий фон для каждого мероприятия.

Площадка славится своими концертами: здесь звучит классика, джаз, современная музыка, проходят живые выступления артистов и специальные культурные события. Уютная атмосфера, удобные лаунж-зоны и захватывающие виды превращают каждое событие на крыше в особенное переживание.

Вместимость

Площадка вмещает до 600 человек.

Как добраться

Ближайшие станции метро «​​Цветной бульвар» в минуте ходьбы, «Трубная» в 5-ти минутах и «Сухаревская» в 15-ти минутах ходьбы.

Парковка

Для посетителей предусмотрена подземная платная парковка на 264 места.