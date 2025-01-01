Культурно-спортивный центр «Мечта» в Одинцовском районе — знаковая площадка, где проходят концерты, спектакли и творческие вечера, а также отчётные выступления местных коллективов.

На первом этаже расположен большой спортивный зал для занятий секций, а на втором — студии и кружки по хореографии, вокалу, иностранным языкам, подготовке к школе, рисованию, робототехнике, гимнастике, боевым искусствам и фитнесу.

Центр предлагает разнообразные программы для детей и взрослых, удовлетворяя любые творческие и спортивные интересы.

Вместимость

Концертный зал КСЦ «Мечта» вмещает до 480 зрителей.

Буфет

Для посетителей работает кафе, где можно перекусить и выпить кофе.

Как добраться

Ближайшая ЖД станция «Одинцово» в 15-ти минутах ходьбы.

Парковка

Для посетителей есть платная парковка на 22 места.