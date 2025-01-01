Культурно-художественный центр «Крылатское» — пространство для творчества, общения и развития, расположенное в одном из самых живописных районов Москвы. Здесь проходят концерты, фестивали, выставки, мастер-классы и занятия для всех возрастов — от детских студий и молодежных объединений до кружков для взрослых и старшего поколения. Атмосфера центра объединяет разные направления искусства: музыку, театр, литературу и прикладное творчество, создавая живое сообщество и культурную точку притяжения для жителей района.

Как добраться

Ближайшая станция метро — «Крылатское». От выхода из метро около 10 минут пешком.

Парковка

Возле здания центра оборудована небольшая бесплатная парковка для гостей, а также есть возможность припарковаться на прилегающих улицах.