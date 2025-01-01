Музей Николая Островского, основанный в 1940 году, расположен в историческом здании XVIII–XX веков и представляет собой важный культурный центр. В нем расположены постоянная экспозиция, зал сменных выставок и мемориальные комнаты писателя.

Центр «Интеграция» способствует интеграции культуры в повседневную жизнь и создает возможности для людей с ограниченными возможностями здоровья. Здесь реализуются инновационные проекты, такие как «Люди IN», тренинги по этике общения с людьми с инвалидностью, а также уникальные мероприятия, включая «Концерты в темноте» и бизнес-тренинги «Диалог в темноте».

Как добраться

Ближайшие станции метро «Пушкинская» и «Тверская» в 2-х минутах ходьбы, «Чеховская» в 5-ти минутах.

Парковка

У КЦ не предусмотрено парковки для посетителей.