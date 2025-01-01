Культурный центр на Арбате — это пространство, направленное на сохранение и продвижение культурных и духовных ценностей русского народа. Основными целями центра являются укрепление единства Великой, Малой и Белой Руси, сохранение исторической памяти и традиций, защита канонического православия и поддержка Русской Православной Церкви.

Особое внимание уделяется патриотическому воспитанию граждан и развитию уважения к культурному наследию России. Центр проводит мероприятия, посвященные истории, культуре и духовности, и становится местом для диалога и обмена ценностями среди людей, заинтересованных в развитии национальных традиций.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Арбатская» в 5-ти минутах ходьбы, «​Александровский сад» в 10-ти минутах ходьбы.

Парковка

Для посетителей не предусмотрено парковки.