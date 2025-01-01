Культурный центр «Оптимист на Вернадского» — часть культурной экосистемы Западного округа Москвы, объединившей более 40 библиотек и 70 культурных центров. Пространство предлагает разнообразие культурных и образовательных мероприятий, включая лекции, мастер-классы, концерты и выставки.

Центр организует более 5 тысяч событий в год, ориентированных на разные возрастные группы. Здесь также можно арендовать помещения для мероприятий, организовать праздники, воспользоваться услугами звукозаписи или отдохнуть в кафе.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Юго-Западная» в 15-ти минутах ходьбы, «​Новаторская» в 20-ти минутах.

Парковка

Для посетителей не предусмотрено парковки.