Квартира с видом – ресторан-мастерская, объединяющий гастрономию и творчество. Интерьер стилизован под винтажную квартиру с акцентами современного искусства, виниловыми вечеринками и уютной верандой на крыше, откуда открывается панорамный вид на Москву.

Меню сочетает изысканную кухню и авторские коктейли, создавая атмосферу тепла и гостеприимства. Пространство идеально для встреч, фотосессий и отдыха, привлекая своим уникальным стилем и комфортом.

Как добраться

Ближайшие станции метро «​Новокузнецкая» в 5-ти минутах и «​Третьяковская» в 10-ти минутах ходьбы.

Парковка

Возле ресторана есть небольшие общественные платные парковки.