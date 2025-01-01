Кафе «Ля Кампания», расположенное в Парке Горького, специализируется на итальянской кухне и предлагает разнообразное меню, сочетающее классические и авторские блюда. Среди популярных позиций — филе дорадо с птитимом, салат из баклажанов с сыром, гриль-куриная грудка, орзо с цыпленком, а также фетучини с грибами, ветчиной и сливочным соусом.

Для удобства гостей с детьми предусмотрены детский уголок и игровая комната, что делает кафе подходящим местом для семейного отдыха.

Как добраться

Ближайшая станция метро «Октябрьская» в 15-ти минутах ходьбы.

Парковка

Кафе располагается в парке Горького, парковки возле музея нет.