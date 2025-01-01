LA’Театр Вадима Дубровицкого — один из первых частных театров современной России, основанный в 1993 году. С 2012 года носит нынешнее название. За годы работы представил более 40 постановок различных жанров, включая оперу с участием Зураба Соткилавы. В репертуаре — 8 спектаклей, ведется работа над новой постановкой. Художественный руководитель — режиссер Вадим Дубровицкий.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Спортивная» и «Лужники» в 2-х минутах ходьбы.

Парковка

Возле театра есть небольшие платные общественные парковки.