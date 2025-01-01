«Лаборатория современного театра» — уникальное пространство, создающее спектакли в различных жанрах: от драматических постановок и перформансов до световых шоу и пластических спектаклей. Театр отличает экспериментальный подход, минимализм и стремление к новым формам.

История театра началась в феврале 2016 года с открытия первой московской студии, а уже в мае стартовал проект «Детские спектакли». В ноябре того же года состоялась премьера светового спектакля «День Художника», с которого начался первый театральный сезон. В сентябре 2017 года театр представил пластический спектакль «Исповедь», открыв второй сезон. В последующие годы запустились такие проекты, как «Курс светового дизайна», «Выставочный зал» и «Rhythm Session», а также состоялись премьеры спектаклей «Пустое пространство» и выпуск первой актерской студии.

Сегодня в репертуаре театра семь разножанровых спектаклей, от драматических до клоунских. Театр активно работает над новыми постановками и продолжает набор в актерскую студию.

Как добраться

Ближайшая станция метро «Автозаводская» в 10-ти минутах ходьбы.

Парковка

Возле театра есть небольшие бесплатные общественные парковки.