Бар «Ладно» — уютное пространство в тихом дворе неподалёку от Чистых прудов. Здесь собираются те, кто ценит лаконичный интерьер, неформальную атмосферу и простую, но качественную барную карту. Формат заведения располагает к непринуждённым встречам: немного света, немного музыки и никаких навязчивых декораций.

На площадке нередко проходят живые концерты, диджей-сеты, кинопоказы и мини-ярмарки. Бар также участвует в культурной жизни района, поддерживая локальных артистов и малые инициативы.

Как добраться

Ближайшие станции метро — «Красные ворота» (7 минут пешком) и «Сретенский бульвар» (10 минут). Вход во двор с улицы Мясницкая, ищите указатель с названием бара на воротах.

Парковка

Парковочных мест на самой Мясницкой немного, особенно в вечернее время. Лучше добраться на метро или такси — так быстрее и без лишних хлопот.