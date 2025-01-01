Lauren Parker — ресторан европейской кухни, расположенный в историческом здании XIX века Городской усадьбы Коншиных на Таганке. Заведение предлагает классические блюда в современном исполнении от шеф-повара, уделяя внимание традициям и гостеприимству.

В интерьере ресторана сохранены элементы, которые когда-то были привезены семьей Джозефа Паркера, промышленника и филантропа, останавливавшегося в этом особняке. Пространство ресторана отличается элегантностью и вниманием к деталям, создавая атмосферу уюта и изысканности.

Как добраться

Ближайшие станции метро «​Марксистская» и «Таганская» в 10-ти минутах ходьбы.

Парковка

У ресторана есть несколько небольших общественных платных парковок.