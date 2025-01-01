Лекторий «Прямая речь» — независимая культурно-просветительская площадка в Москве, специализирующаяся на публичных лекциях и интеллектуальных событиях.

Здесь проходят встречи с известными писателями, учёными, музыкантами, деятелями культуры и искусства. Мероприятия организуются в уютном лектории у метро Маяковская и доступны в формате онлайн-трансляций, как в прямом эфире, так и в записи, расширяя аудиторию далеко за пределами зала.

Как добраться

Ближайшие станции метро «​Маяковская» в 5-ти минутах ходьбы, «Тверская» и «Пушкинская» в 10-ти минутах ходьбы.

Парковка

Для посетителей не предусмотрено парковки.