Leningrad — клуб-ресторан в Москве, который подходит для любителей активного отдыха, живой музыки и вечерних тусовок. Здесь проходят концерты, тематические вечеринки и караоке-сессии, привлекающие как молодежь, так и взрослых гостей, ищущих место для приятного времяпрепровождения.

Как добраться

До заведения удобно добираться от станции метро «Белорусская» — примерно 10 минут пешком. Рядом проходят маршруты автобусов № Е30, 27, на которых также можно доехать до клуба.

Парковка

Для посетителей предусмотрена охраняемая парковка на территории клуба, где есть около 40 мест. Парковка предоставляется бесплатно.