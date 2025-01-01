Театр «Ленком», ныне известный как Московский государственный театр имени Марка Захарова, занимает особое место в культурной жизни Москвы и находится в историческом Тверском районе. Основанный в 1927 году под названием «Театр рабочей молодёжи», он претерпел ряд изменений, включая переименование в честь знаменитого режиссёра Марка Захарова в 2019 году. В 2007 году театр и его актёры были удостоены высоких государственных наград: Олег Янковский получил орден «За заслуги перед Отечеством», Александр Захаров и Дмитрий Певцов - орден Почёта, Виллор Кузнецов был назван «Заслуженным артистом», а Марина Жикина - «Заслуженным работником культуры РФ». В 2016 году Ленком представил зрителям ряд премьер, включая спектакли «Странный народ эти взрослые», основанный на рассказе «Маленький принц», а также произведения Владимира Сорокина «День Опричника» и «Теллурия», и «Вальпургиева ночь» по роману Густава Майринка.



Вместимость

Зрительный зал рассчитан на 753 места.



Буфет театра

Перед началом каждого представления и в перерывах между актами, зрители могут воспользоваться услугами театрального буфета, который открывается за час до начала спектакля. Обратите внимание, что оплата в буфете возможна только наличными.



Как добраться

Остановка общественного транспорта «Малая Дмитровка» находится прямо возле театра, три станции метро расположены в 15 минутах хоьбы.



Парковка

К сожалению, напротив театра отсутствует парковка. Поиск свободного места для автомобиля в окрестных переулках может быть затруднителен, так как парковочные места обычно заняты. Рекомендуем заранее продумать, где припарковать автомобиль.