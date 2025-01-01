Летняя веранда ЦМТ — открытое ресторанное пространство на балконе клубного корпуса отеля Crowne Plaza Moscow WTC. Расположенная на возвышении, площадка предлагает панорамные виды на Москву-реку, парк Красная Пресня и небоскрёбы «Москва-Сити».
Это место сочетает уединённость с удобной транспортной доступностью, располагая к спокойному отдыху и гастрономическим впечатлениям. Меню ориентировано на лёгкую летнюю кухню в стиле фьюжн, дополненную авторскими десертами и освежающими коктейлями.
Как добраться
Ближайшие станции метро «Улица 1905 года» и «Деловой центр» в 15-ти минутах ходьбы.
Парковка
Для посетителей предусмотрена вместительная платная парковка.