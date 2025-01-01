Leveldva — мультиформатное пространство в центре Москвы, объединяющее авторский подход Ильи Тютенкова, стильный интерьер от Натальи Белоноговой и гастрономическое меню, отмеченное гидом Michelin. Здесь гостей ждут легендарные коктейли, изысканная кухня и фирменные вечеринки, уже ставшие знаковыми в столичной ночной жизни.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Библиотека им. Ленина», «Арбатская», «Александровский сад» в 10-ти минутах ходьбы. Остановка наземного транспорта «Консерватория» в 2-х минутах ходьбы.

Парковка

Возле есть общедоступная платная парковка небольшой вместимости.