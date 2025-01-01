Life Pub — уютное место для любителей живой музыки и комедийных выступлений. Здесь проходят концерты талантливых музыкантов и стендап-шоу с участием известных комиков. Атмосфера этого заведения идеально подходит для отдыха в компании друзей, наслаждения качественными выступлениями и хорошими напитками.
Life Pub — отличное место для тех, кто ценит живое искусство и живую атмосферу.
Как добраться
Ближайшая станция метро «Бауманская» в 5-ти минутах ходьбы.
Парковка
Для посетителей не предусмотрено парковки.