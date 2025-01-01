Like a Bird — студия аэройоги в Москве на Бауманской улице. Пространство создано для тех, кто хочет укрепить тело, улучшить гибкость и найти гармонию через уникальные практики в гамаках. В студии проходят групповые и индивидуальные занятия для разного уровня подготовки, а также мастер-классы и тематические программы.

Как добраться

Студия расположена в пешей доступности от станции метро «Бауманская» — дорога займёт около 5 минут. Также удобно добираться общественным транспортом с Садового кольца.

Парковка

Для посетителей доступна платная городская парковка рядом со студией и на близлежащих улицах.