Lion’s Head Pub — уникальное пространство в Москве, сочетающее атмосферу традиционной ирландской улицы с репликами достопримечательностей Дублина и уютом старинного дома. Интерьер дополнен аутентичными предметами обихода, создавая ощущение погружения в культуру Ирландии.

С 2022 года в пабе действует четвёртая сцена джаз-клуба Алексея Козлова. Она предлагает камерное звучание и акцент на акустические инструменты, что делает Lion’s Head не только гастрономической, но и музыкальной достопримечательностью столицы.

Вместимость

Паб вмещает до 340 гостей.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Чистые пруды», «Сретенский бульвар» и «Тургеневская» в 5-ти минутах ходьбы.

Парковка

Для посетителей не предусмотрено парковки.