Литературное кафе — это особое место на втором этаже Московского Дома Книги по адресу Новый Арбат, 8, где встречаются книги и вкусная еда в атмосфере уюта и творчества.

Литературное кафе регулярно организует мероприятия — презентации новых книг, творческие встречи с писателями и поэтами, тематические вечера, музыкальные мини-концерты и даже небольшие театральные постановки. Это место, где культура живёт и развивается в непринуждённой, дружеской обстановке.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Арбатская» в 5-ти минутах и «Александровский сад» в 10-ти минутах ходьбы.

Парковка

Со стороны Поварской улицы можно воспрользоваться общественным платным паркингом.