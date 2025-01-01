Live Арена — многофункциональный зрелищный центр с трансформируемым пространством. Live Арена создана в сотрудничестве с ООО «Амфион» и AEG, её архитектурный проект разработали ведущие компании HOK и Gensler. Уникальные дизайнерские решения были реализованы благодаря инновационным подходам инженеров Thornton Tomasetti.

Особое внимание уделялось акустике, для чего привлекали специалистов из Vanguardia, а в зале установлена современная звуковая система BOSE. Live Арена сочетает передовые технологии и архитектурные решения, предлагая цифровые услуги для зрителей, включая заказ еды и напитков и онлайн-бронирование парковки. Это место обещает незабываемые впечатления для всех участников мероприятий.

Вместимость

Live Арена вмещает до 11000 человек.

Буфет и кафе

На территории Live Арены расположены 16 точек питания, включая рестораны и бары.

Как добраться

Ближайшая ЖД станця «Сколково» в 15-ти минутах ходьбы.

Парковка

Для посетителей не предусмотрено парковки.