Live Арена — многофункциональный зрелищный центр с трансформируемым пространством. Live Арена создана в сотрудничестве с ООО «Амфион» и AEG, её архитектурный проект разработали ведущие компании HOK и Gensler. Уникальные дизайнерские решения были реализованы благодаря инновационным подходам инженеров Thornton Tomasetti.
Особое внимание уделялось акустике, для чего привлекали специалистов из Vanguardia, а в зале установлена современная звуковая система BOSE. Live Арена сочетает передовые технологии и архитектурные решения, предлагая цифровые услуги для зрителей, включая заказ еды и напитков и онлайн-бронирование парковки. Это место обещает незабываемые впечатления для всех участников мероприятий.
Вместимость
Live Арена вмещает до 11000 человек.
Буфет и кафе
На территории Live Арены расположены 16 точек питания, включая рестораны и бары.
Как добраться
Ближайшая ЖД станця «Сколково» в 15-ти минутах ходьбы.
Парковка
Для посетителей не предусмотрено парковки.